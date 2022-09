Hvězda filmu Mumie září jako 300kilový učitel. Při premiéře se Fraser rozbrečel

Při světové premiéře filmu Whale (Velryba) na letošním festivalu v Benátkách sklidil Brendan Fraser šestiminutový potlesk vestoje. Slzy dojetí zakrýval stěží.

"Tenhle film je pro mě největší výzvou, o což jsem stál. Charlie je pro mě nejodvážnějším a nejvíce heroickým mužem, jakého jsem kdy ztvárnil. Jeho superschopností je totiž vidět v ostatních dobro a také ho v nich probudit. A během toho kráčí vstříc spasení," řekl bývalý akční hrdina při uvedení snímku v Benátkách.

Ve filmu Whale hraje Fraser učitele angličtiny, který kvůli svému milenci opouští rodinu a po jeho smrti se z něj postupně stává samotář trpící extrémní obezitou. Životní naději v něm probouzí nalezení cesty k vlastní dceři.

Pro Frasera se staly průlomové snímky George z džungle (1997) a Mumie (1999). Následovala pokračování Mumie se vrací (2001) a Mumie: Hrobka dračího císaře (2008). Částečně i vlivem vysoké fyzické zátěže při natáčení akčních scén trpěl pak herec zdravotními problémy a musel podstoupit operaci páteře a kolene. Jako jedno z vysvětlení své upadající kariéry nabídl Fraser i znelíbení se Asociaci zahraničních novinářů v Hollywoodu (HFPA), která pořádá Zlaté glóby, a obvinil jejího bývalého prezidenta, že ho v roce 2003 osahával.

Režisérem filmu Whale je režisér Darren Aronofsky, jenž se mimochodem postaral už jednou o comeback jiného "ztraceného syna" Hollywoodu, Mickeyho Rourka. Bývalého filmového krasavce, ovšem vizuálně změněného k nepoznání, obsadil po letech do hlavní role ve svém filmu Wrestler (2008). Naplno tehdy zužitkoval Rourkeovu image padlé hvězdy, která sbírá poslední střípky energie k ještě jednomu velkému výkonu. Rourkeovi to vyneslo Zlatý glóbus, Baftu a nominaci na Oscara. Momentálně připravuje snímek Martina Scorseseho Killers of the Flower Moon (2023), kde si zahraje spolu s Leonardem DiCapriem a Robertem De Nirem.