Honza Dědek s partnerkou podstoupili rituál plodnosti. Navštívili i Helenu Houdovou

Moderátor Honza Dědek už v loňském roce oslavil padesátiny a podle vlastních slov má nejvyšší čas na to, aby se stal otcem. Spolu s partnerkou Terezou se o miminko snaží už více než půl roku. "Jestli máme nechráněný sex, aby vzniklo dítě? Ano! Jestli se modlíme k přírodě? Ano. Zapalujeme svíčky? Ne," řekl moderátor s úsměvem vloni v červnu pro iDnes.

Svůj současný pobyt na Bali tak využili i k tomu, aby vyzkoušeli místní rituál, který by jim k dítěti mohl pomoci. "Rýže má na Bali (a v hinduismu obecně) magickou moc - je symbolem plodnosti. No tak jsme s Terezou podstoupili rituál, jeden nikdy neví… Teprve pak jsme se dozvěděli, že stejné účinky jsou připisovány i banánu. No ale ten by nám na čele asi nedržel…," připsal Dědek k fotografii, na které mají s přítelkyní oba na čele zrníčka rýže.

Není to ale jediná novinka, kterou se na tropickém ostrově rozhodli vyzkoušet. Dvojice navštívila i bývalou českou Miss Helenu Houdovou, která spolu se svými třemi dětmi na Bali našla domov. Ta jim ukázala, jak se jí durian, ovoce, které vydává nesnesitelný zápach. "Podle mého je to jako s olomouckými syrečky - stačí kolíček na nos a chutě do toho!" popsal Dědek svůj zážitek s tím, že mu smrduté ovoce chutnalo.