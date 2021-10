Fascinující proměna je vidět na obličeji i nohou. Wilsonová je o 30 kilo lehčí

Americká herečka Rebel Wilsonová se objevila na červeném koberci v Hollywoodu. Zazářila v černých šatech a předvedla výsledek své diety. Hvězda filmů jako Ladíme! nebo Holky na tahu zhubla 30 kilogramů.

Wilsonová si před rokem v březnu stanovila cíl vážit 75 kilogramů a to se jí podařilo. Ke 41. narozeninám, které oslavila tento rok na soukromém ostrově Marlona Branda ve Francouzské Polynésii, si tak dala speciální dárek - postavu lehčí o 30 kilogramů.

Zahraniční média nepřestává změna image americké komediální herečky fascinovat. Když se ve středu objevila na párty Muzea filmové akademie a magazínu Vanity Fair, deník Daily Mail napsal, že Wilsonová předvedla svou novou, úchvatnou postavu v černých šatech. "Ztráta kil byla patrná na jejích nohou a obličeji," dodal.

Na začátku roku herečka se svými fanoušky na Instagramu více než hodinu otevřeně mluvila o náročném procesu cvičení a hubnutí, který ji během roku připravil o 30 kilogramů váhy. "Teď, když jsem v dobré kondici, mi lidé nabízejí, že mi pomohou s nákupem do auta, otevírají mi dveře. Je to to, co ostatní lidé zažívají pořád?" líčila své dojmy.

Řídí se pravidly takzvané Mayrovy metody, která je stará sto let. Její filozofií je vyčistit tělo i duši, starat se o sebe a osvojit si zdravé návyky. Herečka sportuje každý den, ať už je to běh, jóga, plavání nebo návštěva posilovny. Stravuje se třikrát denně, a to především zeleninou a rybami, přičemž jídlo jí malou lžičkou a nikdy ho nezapíjí. Denně vypije minimálně dva litry vody.

