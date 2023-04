Hilary Swanková ve 48 letech poprvé porodila. "Stálo to za to," říká nadšeně

Herečka Hilary Swanková dlouho toužila stát se maminkou. Její velké přání se jí splnilo až dva roky před padesátkou, kdy přivedla na svět hned dvojčata. "Nebylo to snadné. Ale kluk a holka stáli to za to! Veselé Velikonoce z úplného ráje," napsala k fotografii, kterou zveřejnila na svém profilu na Instagramu během Velikonočního pondělí. Na snímku stojí v županu na terase a v náručí drží obě své děti.

Žádné další podrobnosti, a to ani jména nebo datum, kdy přišly děti na svět, herečka neuvedla. Ještě před týdnem však přidávala příspěvek, ve kterém prozradila, že si k porodu chystá seznam svých oblíbených písní.

Swanková svoje těhotenství veřejně oznámila minulý rok v říjnu během vystoupení v pořadu Good Morning America. "Jsem tak šťastná, že se o to mohu podělit s vámi a s Amerikou právě teď, a to je něco, po čem už dlouho toužím. Stanu se mámou. A nejen jednoho miminka, ale dvou," řekla tehdy.

Otcem dětí je padesátiletý podnikatel Philip Schneider, se kterým se dvojnásobná držitelka Oscara za snímky Kluci nepláčou a Million Dollar Baby tajně zasnoubila v roce 2016. Svatba následovala o dva roky později.