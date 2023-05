"Hetero porno by mě bavilo víc." Jaro Slávik promluvil o své divoké minulosti

Gay porno natočil Slávik v divokých 90. letech, dokonce dvakrát, a to pod pseudonymem Roman Gregor. Ve filmu Accidental Lovers hrál studenta, který si užíval s nápadníkem poté, co mu ujel vlak. O tři roky později účinkoval ve snímku Nighthawken jako barman, který orálně i análně uspokojoval jednoho z hostů v podniku.

"Já tehdy bydlel v bytě s přítelkyní, už jsem dobře vydělával, ale měl jsem nějaký finanční výpadek, tak nějak jsme se potáceli 90. lety. Kámoši chodili krást do Rakouska, ale já se toho bál. Albánci dělali drogy, zkoušel to i jeden můj kamarád, vzali mu drogy a nezaplatili. Mně se naskytla ta možnost točit gay porno, řekl jsem si, že O. K., možná se mi naskytne i hetero porno, což by mě víc bavilo, ale po dvou filmech jsem zjistil, že tohle není cesta," prozradil v rádiovém pořadu K-Fun s tím, že jeho tehdejší přítelkyni nevadilo, jak si přivydělával.

Po provalení skandálu v roce 2012 Slávik nejprve tvrdil, že mužem ve filmech není on. Po dvou dnech mlčení pak vyrukoval s tím, že homosexuální porno zkušenosti nelituje.

V pohodě ale rozhodně nebyl. "Označili mě za veřejného nepřítele a začali mě pronásledovat. Vypisovali mi novináři, sledovali mé děti. Musel jsem prodat dům, protože na mě zvonili opilí sousedé," vzpomínal Slávik. V té době také vyhledal psychiatrickou pomoc: "Měl jsem deprese, chodil jsem k psychiatričce, bral jsem antidepresiva. Teď jsem tady, žiji, to je důležité. Bylo to už dávno. Je to moje historie, mých dětí se to netýká."