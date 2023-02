Herečka Jenovéfa Boková brzy porodí své první dítě. Těhotenství úspěšně utajila

"Já bych vám chtěla říct jednu takovou věc, kterou jsem vám za posledních několik měsíců chtěla říct několikrát, jen jsem nevěděla, jakou formu zvolit, a pak jsem si říkala, proč to říkat. Furt se to ve mně mlelo," promluvila opatrně herečka Jenovéfa Boková ke svým fanouškům prostřednictvím stories na Instagramu.

"Na poslední chvíli přišla jedna práce, která šla ven dřív, než jsem myslela, a to, co jsem vám chtěla říct, je tam vidět. Tak je na čase, abych to oznámila těm, kteří to ještě nevědí. Takže vám pustím video, které jsem si pro vás přichystala na Silvestra a pak jsem ho nezveřejnila. Tak ho zveřejním po dvou měsících," napínala sledující herečka.

V dalším záběru už bylo vidět pořádné těhotenské bříško, které napovídá, že už na přelomu roku byla herečka v pokročilém stádiu těhotenství. Ve videu vtipkuje, že za to může sváteční přejídání. "Je to dítě a to dítě tady bude asi každou chvilku," dodala nastávající maminka, pro kterou půjde o rodičovskou premiéru.

To, že se s radostnou novinkou nesvěřila dříve, nikoho ani moc nepřekvapilo, Boková totiž patří mezi celebrity, které své soukromí od veřejného života striktně oddělují. Ke zveřejnění jí tak v podstatě přimělo to, že v nové reklamě na Českou spořitelnu, jíž je tváří, už se její požehnaný stav prakticky nedal zakrýt.

Tatínkem miminka je hereččin přítel Adam, kterého svým sledujícím ukázala teprve na podzim loňského roku. Předtím byla několik let ve vztahu s vítězem reality show Robinsonův ostrov Martinem Složilem.