Herečka Emilia Clarke a její obočí se staly hitem internetu

U fanoušků je herečka Emilia Clarke oblíbená i díky své bezprostřednosti. Tu opět projevila na filmovém festivalu Sundance, kde se jí ptali na seriál Rod draka, který je prequelem kultovní sérii Hra o trůny. V té Clarke patřila k hlavním hvězdám. Její odpověď mnohé zaskočila.

"Je to, jako kdyby mi navrhli, abych šla na sraz se základkou, ale šlo by o jiný ročník. Tak mi to připadá, takže se tomu vyhýbám," řekla naprosto upřímně. "Všem to moc přeji, všechny ty úspěchy, které za to sklízí, je báječné, že to natočili, ale prostě nemůžu. Je to tak divné," dodala herečka. Víc než to, co říkala, ale zaujal diváky výraz její tváře. Mimika obličeje drobné herečky není poznamenaná žádným botoxem, a tak mohli být všichni svědky neuvěřitelných pohybů jejího obočí.

"Její obočí si žije vlastním životem," napsal jeden z diváků. "Jsem tu jenom kvůli kvalitnímu obsahu s obočím," vtipkoval zase jiný. "Má nejtvrději pracující obočí v Hollywoodu," zněl další vtipný komentář. Fanoušci také poukázali na to, že její postava Daenerys tak výraznou mimiku rozhodně neměla. "Víte, jak moc se musela ovládat ve Hře o trůny?" vyjádřil obdiv jeden z nich.