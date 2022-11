Herec Jason Momoa překvapil diváky nahým zadkem

Jako host vystoupil v uplynulém týdnu herec Jason Momoa v pořadu Jimmy Kimmel Live. Moderátor mu ukázal fotografii, kterou herec nedávno sdílel na Instagramu a na níž má na sobě během rybaření béžový oděv připomínající tanga. Nejspíš ale nečekal to, co následovalo.

"To je tradiční malo, to nosí Havajci," řekl Momoa Kimmelovi a vysvětlil, že si tento oděv oblíbil při přípravách na natáčení svého připravovaného seriálu Chief of War na Apple TV+. A vysvětlil také, jak k pořízení snímku došlo. "Zrovna jsem se připravoval na roli, a protože se rád vžívám do postavy, tak jsem si opaloval svůj bílý zadek," prohlásil herec se smíchem.

Na moderátorovu otázku, zda je tradiční havajský oděv pohodlný, přišla šokující odpověď. "Panebože, ano. Vlastně už nerad nosím jiné oblečení. Jsem v něm každý den. Nosím to pořád."

Jako důkaz svých slov se herec jednoduše zvedl ze židle a začal se svlékat, až byl oděn pouze do tradičního oděvu připomínajícího tanga a odhalil moderátorovi talk show a jeho publiku svůj zadek. To ho odměnilo bouřlivým potleskem.