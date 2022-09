Zlato, spodní prádlo i celá garderoba. Co si berou celebrity z natáčení na památku

Z práce si člověk obvykle tu a tam odnese propisku nebo bloček lepících papírků. Na filmovém nebo seriálovém place je ale možností podstatně více. Někteří slavní herci a herečky neodolali a vzali si to, co jim u natáčení přirostlo k srdci. A někdy to zkrátka ukradli přes zákaz rekvizitářů.