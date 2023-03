Herec Jan Révai rok tajil, že se oženil. Prozradil ho snubní prsten

Herec Jan Révai je už téměř 15 let ve vztahu se slovenskou herečkou Zuzanou Šulajovou, s níž má syny Jakuba (12) a Matěje (9). Ke svatbě se ovšem pár dlouho neměl, už to vypadalo, že se ani nevezmou. Ukázalo se ale, že je tomu jinak, ve skutečnosti za pár dnů oslaví první výročí svatby.

"Vzali jsme se, ale už poměrně dávno. On to nikdo neví. Vzali jsme se na apríla," prozradil Jan Révai Super.cz poté, co se na jeho ruce nepřehlédnutelně zablyštil snubní prsten.

Hercova manželka Zuzana Šulajová si sice zahrála v několika filmech (například Záhrada, Příběhy obyčejného šílenství), ale vystudovanou má fotografii - mimo jiné na pražské UMPRUM. Patří k výrazným postavám současné módní fotografie na Slovensku.

Jan Révai už jednou ženatý byl, v roce 2007 si vzal reportérku Danielu Révai. Rozvedli se v roce 2010.