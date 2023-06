Herec Ivan Vodochodský dlužil šest milionů. Osm let po něm šli exekutoři

"Byl jsem lecčím. Uklízečem, majitelem nafukovacího skákadla, dovozcem textilu, prodejcem kancelářského nábytku, koberců, dovozcem zábavné pyrotechniky, ohňostrojařem, promotérem, dovozcem plexiskla - a všude jsem úspěšně zkrachoval," prozradil Ivan Vodochodský v pořadu 7 pádů Honzy Dědka.

Do největších finančních problémů se dostal v druhé polovině 90. let. Od roku 1996 do roku 2004 byl samá exekuce. "Každý měsíc u nás v osm ráno zaklepala exekutorka a dva policajti. Odevzdal jsem, co jsem měl, nechal jsem si jen snubní prstýnek. Co exekutoři oblepili, to jsem si za měsíc koupil zpátky. Takhle to šlo osm let, než jsem zaplatil za kamarády, kteří mě tehdy vypekli," řekl Vodochodský.

Herce dostalo do problémů podnikání s kancelářským nábytkem. Spolu se svým společníkem totiž dostal velkou zakázku na vybavení banky. To, co se jevilo jako podnikatelský zářez, se ovšem proměnilo v noční můru, protože banka zkrachovala. Vzhledem k tomu, že Vodochodský byl ve vedení firmy jako jediný fyzickou osobou, šly veškeré pohledávky za ním.

Z finančních trablů se vysekal i díky honorářům z televize. Peníze mu dokonce dávali i někteří fanoušci. "V roce 1997 jsem začal dělat na Primě. Byl jsem třeba na autogramiádě, přišel člověk, chtěl jsem mu dát podpis, ale on mi věnoval tisícovku," prozradil herec.

Kromě exekucí Vodochodský prozradil i leccos o své manželce Dáše. Třeba to, že se brali, protože spolu čekali dítě. Vodochodskému přitom lékaři řekli, že je neplodný. S manželkou má každopádně dvě děti, jeho syn Vojtěch je úspěšným hercem.