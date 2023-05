Vodochodský bral jako brigádník "pade na hodinu", v pokeru ale vydělával statisíce

"Jednu dobu jsem hrál hodně. Že bych se tím živil, to by bylo silný slovo, ale hrál jsem dřív hodně intenzivně. Dodnes mě to baví, před týdnem jsem si zahrál turnaj," prozradil herec Vojtěch Vodochodský v rozhovoru pro časopis Glanc. Zároveň dodal, že poker není jen o štěstí, ale hlavně o matematice, počítání pravděpodobnosti, schopnosti rychlé analýzy a psychologii.

Herec, který se proslavil rolí Petra Sepešiho v sérii Iveta, začal s pokerem v osmnácti letech. "Vyhrál jsem tři sta tisíc, což teda bylo pro kluka, co chodí na brigádu do Cinestaru za pade na hodinu, hodně," komentoval své štěstí začátečníka, které ho ovšem neopustilo. "Něco jsem si nechal na další hraní, zbytek jsem utratil, ani nevím jak. Zval jsem kamarády a za půl roku jsem neměl nic. Pak jsem hrál i během DAMU na koleji. Dohromady jsem takhle vyhrál třeba milion."

Vodochodský zároveň zdůraznil, že byl vždycky v plusu, a i když není poker typický hazard, byl si vědomý tenké hranice mezi hrou a gamblingem. "Neměl jsem nikdy problém se za tou hranicí udržet. Neprohrál jsem velký peníze, dělal jsem to vždycky s rozumem. Mě to baví. Člověk hraje proti člověku, ne proti počítači nebo proti automatu nebo kasinu. Lidi dělají chyby, počítáte si pravděpodobnost. Je v tom matika. I to štěstí, samozřejmě," dodal herec.