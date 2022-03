Herec Arnošt Goldflam popisuje svoji první sexuální zkušenost. "Stálo mě to 70 korun"

Goldflam se Honzovi Dědkovi rozpovídal o ztrátě svého panictví. "Nebylo to jednoduchý. Bylo mně dvacet a půl, už jsem z toho byl nervózní. Dřív to bylo tak, že otcové brali syny do bordelu, ale v roce 1966 žádné bordely nebyly. Ale kolega z práce říkal, že zná jednu takovou osobu a dal mě s ní dohromady. Přišel jsem k ní a ona říkala: 'Můžete se umýt.' Měla tam lavor s vodou. Šel jsem k tomu lavoru a jako člověk nezkušený jsem nabral vodu a ošplíchl jsem si ksicht. Pak to proběhlo, nebyla to žádná sláva, stálo mě to 70 korun," vylíčil.

"Ona pak zase řekla, že se můžu umýt. Já jsem to zase nepochopil, šel jsem k tomu lavoru a ošplíchl jsem se znovu. Odešel jsem a už jsem nebyl panic," zakončil svoji vlastní historku.

Goldflam se rozpovídal i o svém otci, který se dožil požehnaného věku, v němž neztrácel sexuální apetit. "Táta se po smrti mé maminky, která zemřela brzy, to jsem měl ještě před maturitou, asi šestkrát nebo sedmkrát oženil. Když se v 93 letech naposledy rozváděl, sehnal jsem mu advokáta. A ten se ptal táty, co má napsat jako důvod žádosti o rozvod. Že tam přece nemůže napsat sexuální nesoulad. Táta se urazil a řekl, že všechno bylo kompletní," prozradil herec.

