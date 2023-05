Helena Vondráčková se soudí kvůli svému starobnímu důchodu

"Helča nejprve myslela, že si někdo popletl číslice, ale ukázalo se, že nikoliv," prozradil manžel zpěvačky Heleny Vondráčkové Martin Michal, jak začal jejich boj proti státu, který v roce 2011 přiznal zpěvačce starobní důchod ve výši osm tisíc korun. Proti tomuto rozhodnutí podala Vondráčková dovolání a následně jí byla částka zvednuta na 13 tisíc korun.

Jenže ani s tím nejsou manželé spokojeni a rozhodli se bránit soudní cestou. "Jde především o princip. Na radu právníka jsme to postoupili k soudu. Zaskočilo mě to i pobavilo. Za celá ta léta 13 tisíc korun? V době, kdy jsem byla za socialismu pod agenturou Pragokoncert, mi přidělili honorář třetí, tehdy nejvyšší skupiny devět set korun. V zahraničí jsem státu vydělávala spoustu valut, protože jsme z výdělků museli předávat obrovské provize. Dnes jako by to neexistovalo," rozčiluje se Vondráčková, která prý vždycky poctivě platila zdravotní a sociální pojištění.

Jenže o tom, že byla zpěvačka Pragokoncertem zaměstnaná, prý chybí důkazy. "Až do devadesátých let pracovala pod Pragokoncertem, což se ví. Úřad přišel s tím, že na to chybí podklady. Zmizely. Tohle je ostuda, která se může stát opravdu asi jen tady," řekl Michal pro Život v Česku.

Sama interpretka hitu Dlouhá noc úřadům žádné dokumenty poskytnout nemůže. "Můj bývalý manžel byl klasický pořádný Němec, takže když jsme jednou dělali velký úklid, prohlásil, že žádné staré smlouvy už nebudeme potřebovat, a skartoval je. Teď by se věru hodily," posteskla si na adresu prvního manžela Helmuta Sickela s tím, že teď budou muset počkat, jak se k celé věci postaví justice. Její manžel a manažer v jedné osobě má ale jasno. Podle něj je to ostuda státu.