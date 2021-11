Harry Potter 20 let po premiéře. Jak se změnili hlavní hrdinové

Fenomenální série příběhů o mladém začínajícím kouzelníkovi Harrym Potterovi a jeho přátelích v Bradavické škole čar a kouzel udělala z její autorky multimilionářku.

Joanne K. Rowlingová psala první knihu jako rozvedená samoživitelka bez peněz po kavárnách, kde mohla sedět v teple. První příběh o kameni mudrců dokončila v roce 1995, ale ani v jednom z oslovených nakladatelství o ni neprojevili zájem. Až o rok později se v Bloomsbury rozhodli román vydat, ovšem v nákladu pouhých tisíc kusů.

Úspěch to byl fenomenální. Díky malému čaroději se Rowlingová stala v roce 2005 první spisovatelkou miliardářkou. Na seznamu nových miliardářů časopisu Forbes byla jedinou Britkou a jednou z nejmladších vůbec, bylo jí 38 let.

Mozkomorové vznikli kvůli depresím, protože spisovatelka sama s nimi měla bohaté zkušenosti. Její matka totiž trpěla roztroušenou sklerózou a v roce 1990 zemřela. Rowlingovou to tehdy přivedlo do silně depresivních stavů, na kterých se právě představa děsivých mozkomorů zakládá.

První kniha Harry Potter a kámen mudrců vyšla v Británii 30. června 1997, v Česku až v roce 2000. Skvostné jsou překlady všech dílů do češtiny od bratrů Pavla a Vladimíra Medkových, kteří si pohráli s anglickými názvy neexistujících postav a zvířat a také se jmény lidí, například Lenky Láskorádové nebo profesora Brumbála.

Vrchol popularity knižní série přišel po uvedení prvního filmu stejného jména. Rowlingová měla pro zfilmování podmínku, aby malé čaroděje hráli britští herci a natáčelo se v Británii, především ve Skotsku.

Hlavní série obsahuje sedm knih zfilmovaných do osmi částí, poslední příběh je rozdělený do dvou dílů. Poslední kniha Harry Potter a relikvie smrti vyšla v originále v červenci 2007, v oficiálním českém překladu pak na konci ledna 2008. Devět let na to vydala Rowlingová divadelní hru Harry Potter a prokleté dítě o dospělosti hlavních hrdinů. Ta však zfilmovaná nebyla.

Fanoušci na celém světě si spojují kouzelníky Harryho Pottera, Rona Weasleyho a Hermionu Grangerovou s trojicí herců Daniel Radcliffe, Rupert Grint a Emma Watsonová. Podívejte se, jak se od první premiéry před dvaceti lety změnili.