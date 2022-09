Harry a Meghan toužili po apartmánech ve Windsoru. Královna jim věnovala jen chalupu

"Když Harry a Meghan oznámili, že se z Kensingtonského paláce chtějí odstěhovat jinam, královna pro ně jako nový domov vybrala chalupu Frogmore ve Windsorském velkém parku. Nedostali sice apartmány na hradě Windsor, na které si mysleli, ale přesto šlo ze strany královny o velmi štědré gesto," vzpomíná v knize blízká přítelkyně britské panovnice lady Elizabeth Ansonová.

"Nelze říct, že by je Alžběta nějak ošidila. Věnovala jim prostory, které sousedily s jejím vlastním vchodem do venkovského sídla královské rodiny. Pustila je přímo k sobě, do svého soukromí," řekla Ansonová novinářce Katie Nichollové, ještě než před dvěma lety zemřela. Úryvky z čerstvého bestselleru The New Royals zveřejnil list Daily Mail.

Autorka ovšem odhaluje i další pikantní detaily ze soukromí královské rodiny. V dalších kapitolách například píše, jak byla královna překvapená, když se Meghan rozhodla pro bílé svatební šaty, které pro jednou rozvedené ženy nejsou podle palácové etikety vhodné. Líčí také, jak Alžběta II. Meghan vytkla, že vynadala kuchařce, která pro ni na svatbě připravovala jídlo.

"Při jedné příležitosti před svou svatbou Meghan zašla do kuchyně na hradu Windsor, aby ochutnala plánované menu. Podle jednoho zdroje z královského paláce tehdy měla napjatý rozhovor se členem personálu. Rozčilovala se, protože ve veganském jídle ucítila vejce. Po chvíli vešla královna a upozornila, že takovým tónem rodina se služebnictvem nemluví," popsala Nichollová.