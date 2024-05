Hanychová je po soudech s otci svých dcer spokojená. Co se změnilo a kolik platí?

Agáta Hanychová dlouhodobě řeší spory s otci svých dvou dcer. Díky soudním jednáním snad ale bude do budoucna klid. První stání absolvovala s otcem dcery Mii Jakubem Prachařem. Řešilo se nejen to, že ani jeden z rodičů nesmí dceru zveřejňovat na sociálních sítích a všechny existující záznamy musí být do 30 dnů smazány, ale také výše výživného, které bude Prachař platit. Soud mu určil částku celkem 25 tisíc měsíčně, přičemž 10 tisíc je k rukám matky a 15 tisíc na účet nezletilé dcery.

Hned druhý den následovalo stání i s otcem nejmladší dcery Rozárky, podnikatelem Jaromírem Soukupem. Průběh byl podobný. Soud určil stejné podmínky ohledně zveřejňování i stejnou výši alimentů. Došlo i na úpravu styku: Hanychová bude s dcerou trávit více času než Soukup, ten má ale povoleno mít holčičku u sebe i přes noc.

S tím, jak stání dopadlo, je Hanychová spokojená, i když přiznala, že ve sporu se Soukupem musela i tentokrát udělat ústupek. "Dohoda je přesně taková, jakou jsem chtěla, i se zvykáním si Rozárky na přespání u tatínka. Otec nechtěl Rozárce doplatit 150 tisíc na výživném. Aby se ale podepsala dohoda, odpustila jsem mu to. Byly to peníze, které měly putovat na spořicí účet Rozárky," řekla Blesku influencerka.

Hlavní pro ni bylo i to, že má soudem povolené s dětmi vycestovat kamkoliv do zahraničí s výjimkou zemí, které jsou ministerstvem zahraničí označeny jako rizikové. "Já jsem hodně spokojená. Je to přesně tak, jak jsem chtěla," konstatovala pro eXtra.cz Hanychová. "Jsem ráda, že konečně můžu vzít děti k moři."