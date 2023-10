Hanychová prozradila důvod rozchodu se Soukupem

Rok a čtvrt trval vztah Agáty Hanychové a Jaromíra Soukupa. A přestože těsně po rozchodu oba tvrdili, že se rozcházejí jako přátelé, v současnosti vedou soudní boj o opatrovnictví společné pětiměsíční dcery Rozárky. Hanychová také poprvé promluvila o tom, co ji vedlo k tomu, že podnikatele opustila.

"Moje děti z předchozích vztahů si nesedly s tatínkem Rozárky. Byla to jednoduchá matematika. Mám tři děti a dvě z toho nejsou šťastné. A jedno je tak malé, že ještě nemůže říct svůj názor," řekla Hanychová v rozhovoru pro eXtra.cz. Popsala také, jak to u nich běžně vypadalo. "Když vidíš své děti, které se neusmějí a raději odcházejí do svých pokojů, když přichází nový partner, nechceš v tom žít. Nechci říkat, jak na nás řval. Ublížilo by to Róze. Moje děti se ale nesmí nikdy cítit v nepohodě!" zdůraznila matka tří dětí s tím, že je ochotná obětovat všechno na světě proto, aby její děti byly šťastné.

V rozhovoru také zmínila, že problém mezi jejími dětmi, dvanáctiletým Kryšpínem a šestiletou Miou, a bývalým partnerem trval od doby, kdy otěhotněla, a že se pokoušela vztah udržet právě kvůli nejmladšímu potomkovi. Uznala, že bylo její chybou, že si vztah vysnila jinak, než ve skutečnosti fungoval.

Její slova ale velmi popudila Soukupa, který tvrdí, že o žádných sporech v rodině nemůže být ani řeč. "O jakém neštěstí to mluví? Poprvé slyším, že jsem s dětmi neměl dobrý vztah. Doteď jsem ho považoval za skvělý," rozčílil se podnikatel, který momentálně usiluje nejen o střídavou péči o dceru, ale také o to, aby ji Hanychová nemohla ukazovat na svém profilu na Instagramu. To však ona považuje jen za naschvál. "Je to od něj hloupý truc, protože když někdo zvesela prodává svoji dceru na svých titulkách a pak zakáže její matce ukazovat to, jak se směje a roste, tak to mi přijde opravdu směšné," má jasno Agáta.