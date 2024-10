Hanychová musela na dovolenou bez dcery. "Není to můj problém," říká Soukup

Horší vztahy už snad Agáta Hanychová a Jaromír Soukup mít nemohou. Podle všeho si vzájemně dělají naschvály ohledně péče o jejich společnou, rok a půl starou dceru Rozárku. Naposledy zasáhl Soukup Hanychovou, když oproti očekávání nemohla odletět ve dnech volna se všemi svými dětmi na plánovanou dovolenou do Turecka.

"Odlétáme bez Rózy. Proč? Protože roční dítě ve střídavé péči má podle rozhodnutí soudu povinné školní prázdniny i ředitelské volno! A prázdniny tráví u otce. Přijde vám to na hlavu? Mně taky. Ještě pět let chodit do školy nebude, ale jako batole musí respektovat rozhodnutí ministerstva školství a soudu. Právo je kulatý a dá se točit všemi směry. Ach jo," posteskla si ve svých InstaStories Hanychová.

Jenže podle Soukupa si veřejně stěžuje zbytečně a jen hraje divadlo, protože vše je přesně tak, jak na jaře stanovil rozsudek soudu, kde se péče o jejich malou dceru řešila. "To, že si paní Dopitová nepřečetla od května rozsudek, případně jej nechápe, je problém paní Dopitové, nikoliv můj. To, že svoji neschopnost probírá veřejně ve zřejmé snaze mi uškodit, ostatně jako již mnohokrát, je nechutné," uvedl pro Expres.cz Soukup.

Je to tak jen další věc, která Hanychovu utvrzuje v tom, že se rozhodla bojovat u soudu za to, aby dostala Rozárku do výhradní péče. Podle svých slov na současný stav přistoupila pouze proto, že byla ze soudních tahanic vyčerpaná a zpětně svého rozhodnutí velmi lituje. Jako důvod svého přistoupení na dohodu tehdy uváděla i to, že nemá na rozdíl o svého bývalého partnera finanční prostředky na právníky. Od té doby ale rozjela úspěšný podcast, který jí podle odhadů vydělává několik set tisíc měsíčně. Na právní tahanice je tak zřejmě dobře připravená.