"Na právníky už nemám peníze," stěžuje si Agáta Hanychová na žaloby expartnera

Agáta Hanychová se netají tím, že jejím hlavním zdrojem příjmů jsou reklamní spolupráce, které přijímá na svém profilu na Instagramu. A právě tady nechce otec její nejmladší dcery Rozárky Jaromír Soukup, aby Hanychová jejich dítě ukazovala. Dohodnout se bývalí partneři nedokázali, a tak přišel na řadu soud.

A přestože to Hanychová nechápe, chtě nechtě musí rozhodnutí respektovat. Veřejně totiž přiznala, že na to, aby se soudila s cílem zákaz zrušit, prostě nemá peníze. "Já se odvolávat nechci, protože já už nemám na ty právníky peníze. Jaromír má tisíckrát víc peněz než já, a kdybych měla platit všechny žaloby, které jsou na mě podané, tak už pak nemám co jíst," řekla pro Expres.cz.

Dodala také, že zákaz naprosto nechápe už z toho důvodu, že se Rozárka objevila minimálně na deseti titulních stranách časopisů, které Soukup vlastní.

