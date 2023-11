Michaela Kudláčková o sexuálním napadení: "Lepší být pět minut znásilněná než mrtvá"

Michaela Kudláčková se proslavila jako dětská hvězda a mnozí si ji dosud pamatují ze socialistického seriálu My všichni školou povinní jako Báru Hrdinovou. V dospělosti prošla mnohými krušnými chvílemi a místo herectví se živí jako kartářka a astroložka.

Na sociální síti X se svěřila se zkušeností, kterou by nechtěl zažít nikdo. Ve svých 25 letech zažila znásilnění, když se vracela z oslavy s kamarádkou a jeden z účastníků jim nabídl odvoz. "On tam byl taky, když jsme šly domů. Zastavil u nás, jestli nechceme svézt. Nesedla bych si do auta s nikým cizím, ale on nebyl cizí, nebo nám to nepřišlo," popisovala situaci, ke které došlo před třiceti lety.

Vzpomínku ale pořád nosí v sobě, jako by byla čerstvá. Zatímco její kamarádku muž vysadil před domem dřív, když se s ním Kudláčková octla ve vozu sama, uvědomila si, jak zvrácené má úmysly. Neměla ovšem v úmyslu se tomu jen tak poddat.

"Nejdřív se to snažíš uprosit, nechytáš se, a vlastně mu to trochu dělá dobře. Pak si myslíš, že zdrhneš. Po slovech, jestli ještě jednou hrábneš na tu kliku, tak ti rozmlátím hlavu tímhle hasákem, jsem usoudila, že bude asi lepší být pět minut znásilněná než celej život mrtvá," vzpomínala na bolestnou zkušenost. "Pak se přestaneš bránit. Úplně. Čumíš nahoru a… Já si v duchu zpívala."

Muž měl navíc tolik drzosti, že ji dodatečně ještě vydíral. Přišel až k ní domů. "Ráno zvonek. Otevřu, a koho nevidím! Chtěla jsem rychle zavřít, ale strčil tam nohu. Vlastně mi přišel říct, že ví, kde chodí moje holky do školky. Takže… žádná policie."

Zpočátku si to chtěla nechat pro sebe, její partner ovšem brzy přišel na to, že se něco stalo. "Po tom, co jsem s ním potřetí odmítla spát, to ze mě vytáhl. Vypátral si ho, přizabil ho, prohodil výlohou a měl podmínku," konstatovala stručně. A i když je to bolestná vzpomínka, tvrdí, že se jí povedlo s tím vyrovnat a nepřipadá si tím poznamenána.





Bývalá dětská herečka není ale zdaleka jedinou slavnou osobností, která má na dětství či dospívání podobně strašné vzpomínky. Patří mezi ně například Lucie Bílá, Demi Mooreová či Madonna. A překvapivě, často je násilníkem člověk z blízkého okolí, ne cizinec.

