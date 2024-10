Hanychová a Soukup opět u soudu. Museli na přednášku kvůli dceři

Střídavá péče o společnou dceru Rozárku, kterou momentálně mají influencerka Agáta Hanychová a bývalý mediální magnát Jaromír Soukup, je pro Hanychovou velmi těžká. Před časem se proto rozhodla, že by ji ráda změnila, a oslovila své právníky. "Začala to řešit už v září. Bylo to těsně před tím, než se Soukup s Evou poprvé ukázali na veřejnosti. Poté se všechno ještě zhoršilo. Ráda by měla Rozárku ve výhradní péči," tvrdí člověk z Agátina okolí.

Na základě několika žalob, které na svého bývalého partnera podala, jim oběma soud nařídil účast na přednášce v budově soudu, kde se mimo jiné probírala rodičovská odpovědnost vůči dítěti.

"Šlo o procesní nařízení soudu, který určil účast na přednášce v budově soudu v souvislosti s jednou z žalob," potvrdil webu Expres.cz zdroj. "Soukup seděl s Rozárkou a Agáta v jiné lavici. Ze strany soudu nešlo o žádný zásadní krok, ale chtějí mít ve spisu, že oba slyšeli tu přednášku," cituje dále web svého informátora.

A sama Hanychová nepříjemnou povinnost popsala svým sledujícím na Instagramu. "Jedna z nejhorších chvil v mém životě," dodala a zavzpomínala na svou zesnulou babičku, protože je přesvědčená, že by jí v takové chvíli dokázala dobře poradit.