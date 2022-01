"Hanka je slabá a špatně se jí chodí." Zagorová ruší koncert, zotavuje se po covidu

Pětasedmdesátiletá zpěvačka stále doufá, že nebude muset zrušit i další koncerty. Zatím vyškrtla jen jeden, a to 11. leden v Sušici. Další, který měl proběhnout 12. ledna v Náchodě, pouze přeložila na pozdější termín.

Jedenáctinásobná slavice se stále necítí fit. "Lékaři Hance ještě vůbec nedoporučují vystupovat. A ona se na to také necítí," řekl bulvárnímu deníku Aha! kapelník Boom!Bandu Jiří Dvořák, který měl s Hanou vystoupit na obou lednových koncertech. "Hanka je pořád slabá, špatně se jí i chodí," dodal.

Na veřejnosti se v poslední době ukázala pouze na natáčení silvestrovského Největšího flámu s Jiřinou Bohdalovou. Kromě covidu se jí nahromadilo více zdravotních nepříjemností. "Nebylo jí tam vůbec dobře. Bolela ji k tomu všemu ukrutně záda, což způsobily nalomené obratle, jak se později zjistilo. Těch zdravotních problémů je na ni najednou strašně moc," řekl Dvořák.

Zagorová i nadále dochází na krevní transfuze a rozhodně se necítí dobře. Lidem s postcovidovým syndromem se obyčejně zhorší obtíže, kterými trpěli i před covidem. To potvrdil i v Hančině případě její dlouholetý spolupracovník Karel Vágner. "Hanka chodí neustále po lékařích. Ten covid ji úplně vyřídil. Vždycky měla problémy s krvinkami, všechno se to ale potom ustálilo. A teď ten koronavir naprosto všechno vrátil o dvě desítky let nazpátek."