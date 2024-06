Polyglotka Hana Vagnerová si s přítelem vytvořila vlastní jazyk

Po boku přítele Nicolase Escaviho září herečka Hana Vagnerová spokojeností. Sama přiznává, že s Čechem ještě nikdy nechodila a randí spíš s cizinci. Escavi není výjimkou, je částečně Francouz a částečně Španěl. To má svoje specifika. Ačkoli Vagnerová mluví hned několika jazyky, s přítelem musela překonávat jazykovou bariéru.

Herečka mluví anglicky, španělsky a italsky, francouzštinu (zatím) neovládá. Se svou drahou polovičkou komunikuje poněkud specificky. "Jsme polygloti, kteří si vytváří jazyk, který neexistuje a kterému rozumíme jen my dva," směje se Vagnerová.

Primárně ale vycházejí ze španělštiny. V Čechách jsou zvyklí na to, že jim jen málokdo rozumí, nedávno ale zůstali překvapeni. "Cestou sem jsme jeli taxíkem a mluvili jsme španělsky a ukázalo se, že je pan taxikář Španěl, takže to bylo trochu překvapení, protože na to nejsme v Čechách zvyklí," konstatovala pobaveně herečka pro eXtra.cz.



Její přítel ji v Praze navštívil již několikrát a podle jeho vlastních slov je mu naše hlavní město sympatické. "Byl jsem tu několikrát za ty dva roky a půl, co jsme s Hankou spolu. Praha se mi moc líbí, navíc už je léto a začíná tu být tepleji, co si budeme, v zimě tu je trochu víc chladno," uvedl Escavi. A slova chvály měl i pro svou partnerku. "Je toho hodně: mám rád její srdečnost, milou povahu, velkorysost, je citlivá. Má spoustu krásných vlastností a samozřejmě je krásná. Někoho takového jsem ve svém životě nikdy nepotkal," dodal okouzleně.