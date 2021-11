Česká zpěvačka přiznala vážnou nemoc. "Mám kruté bolesti, zabírají jen opiáty," říká

Zpěvačka, pianistka a skladatelka Hana Robinson už delší dobu trpí roztroušenou sklerózou. Nyní se k ní ale přidala ještě další nemoc. "Už nějakou dobu jsem si všímala, že mě bolí záda a nohy, myslela jsem si, že je to od roztroušené sklerózy a že to nebudu řešit, že to není taková hrůza, až do momentu, kdy to hrůza byla a nemohla jsem se zvednout z postele," svěřila se hudebnice.