"Snad se vyhneme válce," říká Hana Mašlíková o rozvodu a péči o syna

Už skoro rok spolu bývalá modelka Hana Mašlíková a MMA zápasník André Reinders netvoří pár. Jejich rozchod ale proběhl v klidu a zatím se v pohodě domlouvají i ohledně péče o jediného společného syna Andreáska.

"Vždycky se domlouváme, většinou týden dopředu, jak to bude. Víkendy si střídáme. Andreásek je většinou tři dny se mnou a tři dny s Andrém," popsala Mašlíková, která věří, že nic se na tom nezmění ani poté, co dojde na úřední rozvod manželství.

"Až proběhne rozvod, máme to dané na týden a týden. Ale doufám, že se dohodneme tak, aby nám to oběma vyhovovalo," řekla pro Super.cz s tím, že by byla ráda, aby se vyhnuli bitvám, které je možné v současnosti v médiích sledovat u jiných párů. "Doufám, že se tomu vyhneme, a i kdyby nějaká válka nastala, tak to snad uděláme v tichosti a bez médií," dodala se smíchem.

Rozvod ale není jediná výzva, která ji v blízké budoucnosti čeká. Andreásek totiž po prázdninách nastoupí do první třídy. "Snad bude chytrý po tatínkovi a nebudu mít pocit, že zrovna moje dítě je nejblbější ze všech. Já tedy všechno okecala," říká Mašlíková s nadsázkou.