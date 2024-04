Buď čarovala příroda, nebo AI. Syn Gwyneth Patrowové je vylepšenou verzí svého otce

Gwyneth Paltrowová popřála přes sociální sítě všechno nejlepší svému synovi Mosesovi k jeho 18. narozeninám a jako pyšná maminka se pochlubila jeho aktuální fotografií. Na ní Moses vypadá jako dokonalá kopie svého otce Chrise Martina, hudebníka a zakladatele kapely Coldplay.

Na neskutečnou podobu upozornili mnozí komentující. Ačkoli převládaly názory, že připomíná zejména svého otce, někteří viděli i podobu s Paltrowovou a objevily se také názory, že je natolik dokonalým mixem obou, že ho musela stvořit snad umělá inteligence.

"Jsem tak hrdá na to, kdo jsi," neskrývala dojetí Paltrowová ve svém příspěvku. "Miluji tvou citlivost, brilantnost a jemný humor. Obdivuji, jak hluboko pronikáš do oblastí, které tě zajímají, a stáváš se expertem na syntezátory z 80. let a francouzskou novou vlnu. Miluji, jak moc miluješ lidi, které miluješ, ale také to, jaký jsi uvnitř. V té tvé krásné hlavě vládne nádherný svět nápadů a harmonií. Jsem neuvěřitelně hrdá na člověka, kterým jsi dnes, když překračuješ práh dospělosti. Miluji tě víc, než slova dokážou říct."

S Chrisem Martinem se herečka rozvedla po třinácti letech manželství v roce 2016. Kromě Mosese spolu mají ještě devatenáctiletou dceru Apple. Ta je zase podle mnohých kopií maminky.