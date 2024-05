Gérard Depardieu se v Paříži popral s bulvárním fotografem

Pětasedmdesátiletý Gérard Depardieu byl spolu s herečkou a producentkou žijící ve Francii poobědvat v podniku Harry´s Bar v celebritami vyhledávané římské ulici Via Veneto. Devětasedmdesátiletý Barillari začal pár fotit, což se podle svědků po několika žádostech, aby toho nechal, znelíbilo Vavrusové. Přítomný publicista Gianni Riotta médiím řekl, že Vavrusová za odcházejícím fotografem vyběhla na ulici a napadla jej. Do rozmíšky se následně podle něho vložil i Depardieu, který fotografa několikrát udeřil. Poté na místo dorazili policisté.

"Pak přijela sanitka, aby odvezla Barillariho. V tu chvíli Depardieu odjel autem po Via Veneto. Vypadalo to úplně jako scéna ze 60. let," popsal Riotta.

Fotograf médiím řekl, že dostal tři údery pěstí do obličeje. Vavrusová zase líčila, že se dotkl její hrudi a strčil do ní.

Barillari podle své biografie citované stanicí CNN fotí celebrity včetně hollywoodských hvězd přes 60 let. Za tu dobu byl podle svých slov více než dvěstěkrát ambulantně ošetřován, měl 11 zlomených žeber a 82 zničených fotoaparátů.

Depardieu čelí několika obviněním ze sexuálního napadení žen a v říjnu se má dostavit k soudu.