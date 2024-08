Bývalý sexy filmový agent potřebuje chodítko. Poznáte, který Bond to je?

Čtyřiaosmdesátiletý herec přiznal, že stárnutí si na něm vybralo svou daň. Snímky z minulého týdne zachycují legendu 007 v doprovodu jeho rodiny, která mu pomáhá.

Loni v listopadu Lazenby nešťastně upadl a kvůli vážnému poranění hlavy musel být hospitalizován. Tři týdny se zotavoval v kalifornském pečovatelském domě. Svým fanouškům a rodině vyjádřil vděčnost za podporu a péči, kterou mu poskytli. S úsměvem na tváři a výraznou jizvou na hlavě se Lazenby podělil o zprávu, že stárnutí není snadné, ale že bojuje ze všech sil.

George Lazenby byl prvním filmovým Bondem, kterého neztvárnil Sean Connery. Ten další roli po pěti snímcích odmítl. Producent Albert Broccoli už tehdy uvažoval o Rogeru Moorovi i Timothy Daltonovi, ale když ho také odmítli, vybral si australského modela a herce, který měl podle něj vhodné fyzické předpoklady stát se Bondem.

O šesté bondovce z roku 1969 se říká, že propadla, ovšem opak je pravdou. Byl to druhý nejvýdělečnější film roku, překonal ho jen Butch Cassidy a Sundance Kid, a vydělal přes 87 milionů dolarů. Což je více, než vydělaly tři z filmů s Moorem nebo Conneryho neoficiální bondovka Nikdy neříkej nikdy.

Lazenbymu byla pak nabídnuta i role v Diamanty jsou věčné, ale odmítl. Být Bondem mu jednou stačilo.

Letos na konci července oznámil, že s herectvím končí. V rozloučení se svými fanoušky přiznal, že stárnutí není žádná zábava, a poděkoval jim za dlouholetou podporu. "Nebylo to jednoduché rozhodnutí, ale je na čase jít do důchodu. Ode dneška už nebudu hrát, objevovat se ve společnosti, poskytovat další rozhovory nebo podepisovat autogramy. Byla to zábavná jízda, ale stárnout není zábava," napsal na sociální síti s tím, že teď bude trávit více času s rodinou.

Víc než filmy v posledních letech poutal pozornost nevhodnými výroky, které vyvolaly vlnu nevole. Na turné v Austrálii spojeném s filmovou hudbou z Bonda svým vyprávěním urážel ženy a měl homofobní narážky.