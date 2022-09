Představitel Jamese Bonda urazil ženy i homosexuály. Byl nechutný, kritizují diváci

George Lazenby ztvárnil agenta 007 pouze jednou, roli převzal po Seanu Connerym a po filmu Ve službách Jejího Veličenstva se k ní už více nevrátil. Tvrdil, že mu nabízeli až milion dolarů, aby si ji zopakoval, ale odmítl to. "Bond je hovado," tvrdil před časem. "Mír - to je teď moje poselství."

Návštěvníci koncertu v Perthu, který byl zasvěcený hudbě z filmové série, si však z Lazenbyho vystoupení odnesli jiné dojmy. Herec se údajně projevoval hrubě, vyprávěl o svých sexuálních dobrodružstvích, znevažoval ženy i homosexuály. Přitom tématu Jamese Bonda nevěnoval téměř žádnou pozornost. Někteří návštěvníci už zažádali o vrácení vstupného s tím, že jim interview pokazilo zážitek z koncertu.

"V jednom bodu jmenoval australského hráče kriketu, jehož dceru pronásledoval," popsala nepovedený rozhovor žena z publika. "Říkal, že ji vytáhl z hospody a naložil ji do auta v Londýně. Nebylo to ani vtipné. Bylo to strašidelné, urážlivé. Byl nechutný, jinak to nelze pojmenovat."

Lazenby se měl vyjádřit neuctivě i o královně Alžbětě II., která zemřela jen den předtím. Jeho projev byl natolik nepříjemný, až někdo v publiku vstal a hlasitě vznesl námitku proti Lazenbyho výrokům. Pořadatel proto herce stáhl z jeviště a představení pokračovalo hudební složkou.

Ozval se i jiný návštěvník koncertu s tím, že dotčené reakce publika byly přehnané a Lazenby pouze přeháněl ve snaze o komický efekt. "Nikoho neunesl ani neznásilnil. Lidé jsou dneska tak přecitlivělí."

Orchestr, který v tu noc koncertoval, se od Lazenbyho distancoval: "Jeho vzpomínky jsou současně i osobními názory, které mohly odrážet dobu, kdy se takové chování tolerovalo, ale přijatelné nikdy nebylo." Obdobně se od herce odklonil i samotný pořadatel s tím, že nespokojeným návštěvníkům vrátí vstupné, a spolupráci s Lazenbym ukončil.

Lazenby uveřejnil omluvu na svém twitterovém účtu: "Je mi líto a jsem smutný z toho, že moje příběhy mohly někoho urazit. Nikdy jsem neměl v úmyslu někoho svými komentáři urážet a opravdu mě mrzí, pokud moje historky, které jsem už řekl mnohokrát, někdo takhle bral. Chtěl jsem se jen podělit o svoje zážitky."

