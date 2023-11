Gabriela Soukalová se vrací na televizní obrazovky

Až do letošního února se bývalá biatlonistka Gabriela Soukalová pravidelně objevovala ve společenském magazínu Showtime coby jeho moderátorka. Když se ale řešil návrat Evy Hecko Perkausové po mateřské dovolené, její místo bylo v ohrožení. Nečekala proto, jak se situace vyvine, a dala výpověď.

"Včera jsem se dočetla v médiích, že odcházím z televize Prima. Nechci tady rozebírat, že si myslím, že by bylo slušné, abych se to od svých nadřízených dozvěděla jako první. To, co vám chci ale sdělit, je fakt, že moje setrvání v televizi Prima je aktuálně závislé na rozhodnutí mojí kolegyně Gabči Laškové, zda bude chtít z Hlavních zpráv přejít na místo moderátorky pořadu Showtime. V návaznosti na vzniklou situaci, ve které se necítím úplně komfortně, jsem se rozhodla, že první krok udělám já a odejdu," napsala tehdy na svém profilu na Instagramu.

Teď se však její příznivci mohou radovat z návratu před televizní kamery. Jen tentokrát zamířila do České televize a bude se věnovat tomu, co zná nejlépe - biatlonu. Stala se totiž sportovní komentátorkou. "Těším se na novou výzvu a i na to, že uvidím biatlon z úplně jiného pohledu," okomentovala novou pracovní příležitost Soukalová.