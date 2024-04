Bude to boží a mazec. Gabriela Lašková prozradila pohlaví očekávaného dítěte

Vítězka soutěže Miss z roku 2013 Gabriela Lašková se chystá na příchod třetího dítěte. A protože mnoho věcí sdílí na sociálních sítích, nechala své sledující hádat, jaké pohlaví má očekávané miminko. "Jelikož už chystám barvy, asi bychom se s vámi mohli o něco podělit, co vy na to?" navnadila své fanoušky na Instagramu s tím, že jim nechá ještě den na tipování.

Druhý den pak zveřejnila video s informací, že na třetí pokus přivítají s manželem opět chlapce. Kdo čekal zklamání, že to není holčička, mýlí se. "My si ho moc přáli, protože děláme úžasný kluky. Chlapečku náš, kdybys jen věděl, jak moc se na tebe těšíme! Mít tři kluky bude mazec, ale bude to taky naprosto boží. Kluci se brášky nemohou dočkat a všem se chlubí, že budou "tři bratři". Tak tfuj tfuj tfuj, ať jsme brzy všichni spolu," napsala Lašková k videu.

Lašková, která své třetí těhotenství dokázala utajit až do pátého měsíce, už má doma šestiletého Benedikta a tříletého Vincenta. Není proto divu, že na velké prožívání svého stavu nemá čas. "Při třetím těhotenství sotva sleduji, v kolikátém měsíci jsem. Už to není jako s tím prvním. Strašně rychle to utíká a nějaká kila jsou mi jedno," řekla před pár týdny.