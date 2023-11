"Když policajti odjeli, dostala jsem ještě jednou," přiznala Vaňková partnerský teror

Bylo jí teprve šestnáct let, když se zúčastnila první řady SuperStar. A došla až do finále, kde ji porazila Aneta Langerová. Do showbyznysu každopádně skočila po hlavě. Nikdy se také netajila náklonností ke starším mužům. Jeden z nich se ukázal jako násilník.