Farářka Martina Kopecká se tajně vdala. "Měly jsme velkolepou svatbu," říká

"Na Mikuláše jsme se registrovaly a pár dní nato jsme se vzaly," překvapila moderátorku pořadu Na kafeečko Martina Viktorie Kopecká, která na rozhovor přišla se svou partnerkou Andreou Salome. Společně pak prozradily detaily jejich velkého dne a také to, že ne všechno šlo podle jejich plánu.

"Máme všechno - nejvýš, co to jde v rámci práva naší země. Jsme svoje," říká Andrea, která je také vystudovaná právnička. Martina se pak rozpovídala o tom, jak proces registrovaného partnerství probíhal.

"Došly jsme na matriku, byly jsme namalované, ale byla zima, takže jsme na sobě měly kulichy a zimní bundy. Stály jsme tam s těmi palčáky na rukou a řekli nám: 'Ale nepočítáte s tím, že dnes to proběhne?' Ve mně úplně hrklo! Máte s sebou rodné listy, všechno, a přijde tahle zpráva. 'No, my s tím ale počítáme! Dnes odejdeme registrované - že na sebe máme papír, vysvědčení!' A oni, že to nejde. Já bych se zhroutila, brečela bych, slzami bych vydírala…," svěřila se s tím, že její partnerka vzala věci do vlastních rukou a úřednici přesvědčila, aby jim svazek vyřídila ještě toho dne. Následně proběhlo ještě církevní požehnání, které je pro obě velmi důležité.

"Měly jsme překrásný obřad v domě U Kamenného zvonu. A tam proběhlo to, co je důležité pro nás - před Bohem. Požehnali nám naši přátelé - sestra farářka doktorka Vymětalová a bratr Vymětal. Tohle jsme si moc užily," doplnila Andrea s tím, že obřad napsala právě Martina a vedla ho její kamarádka, herečka Vanda Hybnerová.