Farářka ze Star Dance Martina Viktorie Kopecká přiznala, že žije se ženou

Jedním z ostře sledovaných sdělení nové knihy Martiny Viktorie Kopecké je její přihlášení se k lesbické orientaci. Velmi otevřeně pak promluvila i o tom, co ji k takovému kroku vedlo.

"Těch věcí bylo více. K zásadním patří rozhodnutí již nepředstírat, nelhat, touha žít v pravdě. Samozřejmě jsem se i zamýšlela nad tím, jak může být vše bolestivé, jaké přijdou následky, reakce. Řešila jsem také otázky: Proč bych zrovna já měla dělat coming out? Co je komu do mého soukromí? Ale pak jsem si vzpomněla na některé mladé farníky, na jejich úzkost, s níž přicházejí, protože je jejich blízcí odmítají přijmout třeba kvůli vztahové orientaci. Kdyby tedy má upřímnost měla pomoci byť jedinému z nich, má smysl vyprávět svůj příběh," řekla v rozhovoru pro Novinky.cz.

