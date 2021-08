Dárek pro Češky? Orlando Bloom se koupal nahý v Berounce

Tak v tohle fanynky Orlanda Blooma ani nedoufaly. Pro mnoho žen by bylo neuvěřitelné potkat slavného herce v ulicích Prahy a udělat si s ním snímek. Žádnou z obdivovatelek by snad ani nenapadlo, že by ho mohly spatřit zcela nahého.

Bloom si ze slávy hlavu neláme a u Berounky se ukázal v celé své kráse. Podle redakce magazínu Refresher se láska zpěvačky Katy Perry zchladila a svlékla přímo pod Týřovickými skalami.