Kyjev brání i bývalý boxer Vladimir Kličko. Jeho expartnerka mu vyjádřila podporu

"Osobně jsem byla svědkem síly ukrajinského lidu, který tak tvrdě bojoval za svou nezávislost a v průběhu let nadále vášnivě bránil svou zemi. To, co dělá Putin, je absolutní ostuda," napsala na svůj Instagram Hayden Panettiereová, která s Vladimirem Kličkem tvořila pár dlouhých deset let a mají spolu sedmiletou dceru Kayu Evdokiu.

"Tento děsivý okamžik v historii vysílá děsivou zprávu: zprávu, že v dnešní době, v roce 2022, je v pořádku porušovat práva svobodných lidí a dovolit autokratům, jako je Putin, aby si vzali, co chtějí," dodala Panettiereová.

Dvojice, která poutala pozornost i tím, že byl mezi nimi výškový rozdíl dvaatřicet centimetrů, oznámila rozchod v roce 2018. Objevily se spekulace o tom, že po rozchodu Panettiereová svou dceru celé měsíce neviděla, protože ji Kličko měl odvézt na Ukrajinu. "Stále jeden druhého respektujeme a jsme přáteli," prohlásila rok po rozchodu herečka, jež žije s jejich dcerou v USA, odkud také Kličkovi vzkázala, že jejich holčička je v bezpečí.

Kličko se po vypuknutí konfliktu připojil k aktivním zálohám a do armády narukoval také jeho bratr Vitalij, rovněž bývalý mistr světa a nyní starosta Kyjeva. "Pro Ukrajince je to velmi těžká doba," uvedl Vladimir.