Ewa Farna za poslední měsíce výrazně zhubla. Teď prozradila tajemství své diety

Jen málo českých celebrit si ohledně své postavy vyslyšelo tolik odpudivých komentářů jako Ewa Farna. Zpěvačka se nikdy netajila tím, že s váhou poněkud bojuje. Za poslední měsíce se jí ale povedlo zbavit se několika nadbytečných kilogramů a těší se z komplimentů od fanoušků. S těmi se teď podělila na svých InstaStories o tajemství svého úspěchu.

Na rozdíl od mnohých celebrit propagujících instantní diety a doplňky vsadila Farna na zdravý rozum a rozvahu. Toto pokušení ovšem dobře znala. "Často jsem uvěřila nějakým nesmyslům. Oslovovaly mě také různé firmy na propagování nějakých práškových diet," vzpomínala teď. "Jsem strašně ráda, že jsem to vždycky odmítla a nešla jsem do toho. Krátkodobé diety slibující zhubnout deset kilo za deset dní a pak návrat ke svým zvykům považuju za blbost."

Také upozorňuje na to, že "nejíst" také není řešení. "Bála jsem se jídla, pořád jsem jenom škrtala věci," přiznala s tím, že hladovění k ničemu nevede. Důležité je zachovat příjem živin. Podle ní je potřeba také zohlednit to, jaké má kdo tělo - ona sama jako matka, jež porodila dvě děti, má jiné požadavky než někdo, kdo se živí intenzivní fyzickou prací.

Na co vsází Ewa Farna, je jednoduchý recept: zdravé, kvalitní jídlo a pohyb. Ani jedno ovšem nefunguje osamoceně, měly by jít ruku v ruce. "Jediný, co se nebojím takhle na sítích doporučit, jsou kvalitní potraviny a co nejméně průmyslově zpracovaných potravin," uvedla. Stejně apelovala na důležitost fyzického cvičení. "Pohyb, jakýkoliv vás baví, a to nejen kvůli hubnutí, ale abyste byli zdraví. Poslouchejte odborníky, ne slavné lidi z Instagramu. Nejdůležitější je ověřovat si zdroje," apelovala zpěvačka rozvážně.