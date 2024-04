Emma Smetana se dočkala kritiky od Radky Třeštíkové. Přijala to s pokorou

Emma Smetana a Radka Třeštíková jsou letité kamarádky. Přesto spisovatelka neváhala veřejně kritizovat skutečnost, že Smetana se stala tváří reklamní kampaně tureckého tržiště s tzv. rychlou módou.

"Nerozumím tomu, jak může tolik influencerů spojit své jméno s touhle společností a pomáhat jí s čistým svědomím prosadit se na našem trhu," kritizovala Třeštíková nejen Smetanu na svých sociálních sítích s tím, že se jedná o "gigantické turecké tržiště vlastněné čínskou Alibabou, je to mimo jiné absolutní fast fashion trash, ztělesňuje všechno to, proti čemu se poslední roky na poli módy bojuje".

Reakce Emmy Smetany na tuhle kritiku byla překvapivě krotká. "Myslím si, že ta debata sama o sobě je přínosná, o tom, co je fast fashion, že leckdo na této planetě pracuje v otřesných pracovních podmínkách. Určití lidé to berou do absolutních důsledků," řekla pro eXtra.cz.

Celkově s Třeštíkovou ale souhlasí. "Připadá mi to správné. Já takhle důsledná nejsem," připouští, "proto s tímto e-shopem tu spolupráci mám a vybírám si tam značky, o kterých vím, že jsou se stejným labelem. Ale samozřejmě se tam dají najít věci, o kterých Radka napsala, že jsou fast fashion trash (odpad z rychlé módy, pozn. red.)," sypala si popel na hlavu Smetana.



"Dvě kámošky, jedna z nich se vyjádřila ke spolupráci té druhé, a to ani ne přímo, kolem toho se udělala kauza, ony dvě se dál milujou, nikomu se nic nestalo," uzavřel to partner Smetany Jordan Haj.