Tatiana Dyková běhala s manželem Vojtou Dykem nahá po Ostravě

S herečkou Tatianou Dykovou nuda rozhodně nehrozí. Pro svoje nápady navíc dokáže strhnout i okolí. Legendárním se stal například večírek, kdy se na festivalu v Karlových Varech spolu s dalšími nad ránem koupala v říčce Teplá přímo v centru lázeňského města. A podobný, i když ještě daleko odvážnější, kousek předvedla v Ostravě.

"Byli jsme v Ostravě se Shakespearkama, Zkrocení zlé ženy. Báječná parta, fantasticky profesionální představení… a potom zábava! Skvělí kumpáni na blbiny. Mě baví mít večírky, ale nebaví mě sedět a povídat si, ale baví mě něco vymýšlet. Naštěstí jsem pro to našla úžasnýho partnera, což je shodou okolností můj muž Vojta. A oba nás napadlo, co kdybychom přeběhli náměstí v Ostravě nahatý. Ale jako všichni," rozvyprávěla se Dyková v pořadu 7 pádů Honzy Dědka.

"Maskérky se nejdřív zdráhaly, že je to blbý, tak jsme s Vojtou začali, všichni se přidali. Teď jsme se viděli nahatý a nevěděli, jestli na sebe koukat, nebo ne. Pak jsme vyběhli přes to náměstí a zase zpátky. Zčekli jsme, kdo to jak má, a zase jsme se oblíkli. A dostavila se ta fantastická euforie, že jsme dobrý," popsala se smíchem herečka.