Dva měsíce po smrti Simony Postlerové se její postižený syn Damián bude stěhovat

Jedním z největších životních úkolů v květnu zesnulé herečky Simony Postlerové byla péče o jejího syna Damiána. Přestože je mu již třicet let, není schopen žít bez pomoci, protože trpí Aspergerovým syndromem a schizofrenií. Na mamince byl tak zcela závislý. Byl to také právě on, kdo ji našel mrtvou u nich v kuchyni.

Po hereččině smrti se začalo intenzivně řešit, co s Damiánem bude. Situaci komplikoval fakt, že ho jeho matka nikdy oficiálně nenechala zbavit svéprávnosti. O Damiána se ale intenzivně stará Praha 2 v čele se starostou Janem Korseskou, který pro něj hledal nějaké východisko.

"Nalezení řešení pro Damiána je veliká zásluha ochotných politiků a úředníků. Celá věc se uzavře přestěhováním Damiána a tím, že bude spokojen," řekl Blesku starosta, který však výsledek úsilí nijak konkrétně nespecifikoval.

Do doby, než se Damián bude moci přestěhovat do lepších podmínek, je v obecním dvoupokojovém bytě sám. Částečně se o něj stará jeho starší sestra Jana Magdaléna, která má ale sama malé dítě, a tak se mu nemůže věnovat naplno. "Chodí ale bratrovi vyprat, navštěvuje ho často," prozradili sousedé.

A další část péče zvládá rodinný přítel, který Damiánovi vaří. Jak se postižený mladík pochlubil, i on přiloží ruku k dílu. "A já vařím s ním. Dělali jsme guláš," řekl s pýchou v hlase.