Drsná realita Billie Eilish: Nenáviděla jsem své tělo a řezala se, bylo to šílené

Už mnoho let je známo, že světové celebrity nemají zrovna na růžích ustláno. Může za to velký psychický tlak z mnoha směrů, kterému jsou známé osobnosti neustále vystavovány. Své o tom ví i hvězda Billie Eilish.

Zpěvačka se již několikrát nechala slyšet, že kvůli postoji veřejnosti a především kvůli sociálním sítím, kde se to hemží miliony nereálných snímků, nenáviděla své tělo, a dokonce se i sebepoškozovala. Kvůli fotografiím jiných hvězd, které neměly ani gram tuku a na každé fotce vypadaly jako po zásahu kosmetičky a make-up artistky, se zpěvačka cítila méněcenná a obézní.

I proto se rozhodla oblékat do volných teplákových souprav. Fanoušci díky jejím outfitům nemohli snadno určit, jakou postavu vlastně má - zda přibrala, zhubla nebo jaká je její přesná velikost ňader. Podle Billie byla toto velmi účinná obrana, která jí alespoň v některých fázích života pomohla.

Sociální sítě však měly na její psychiku tak velký vliv, že si před vystoupením vždy musela takzvaně vtlouct do hlavy, že se musí oddělit od svého těla a alespoň na chvíli neřešit všechny nedokonalosti zevnějšku. Skrýt tyto "chyby" jí pomáhalo právě volné oblečení, které si vždy na vystoupení vybírala. Zpěvačka se tak cítila méně zranitelná, ačkoliv před každým vystoupením prožívala muka.

Velký problém podle Eilish spočívá v tom, že mnoho lidí se bojí odvázat a jsou svázaní falešnou dokonalostí, která se začala objevovat na Instagramu. "Už jako dítě jsem si vždy s tátou povídala o lidech, kteří jsou tak moc nejistí nebo obrovsky vystrašení, že nikdy neudělají nějaký divný pohyb ani se divně nezatváří, a to jen kvůli tomu, aby vždy vypadali dobře… Uvědomila jsem si, že jsem z toho smutná," řekla hvězda deníku The Guardian.

Zpěvačku tato falešná hra sociálních sítí velmi znepokojuje a myslí si, že by lidé měli žít svobodněji a neměli by se neustále brát tak vážně.

"Potřebujeme těla k tomu, abychom jedli, chodili a kadili… Potřebujeme naše těla k tomu, abychom přežili. Je to směšné, že se vůbec někdo o těla zajímá. Proč? Proč se tím zabýváme? Chápete to, když se nad tím pořádně zamyslíte?" dodala Billie, která je toho názoru, že těla by neměla být chápána jen jako něco vizuálního. Sama si totiž uvědomuje, co všechno mohou negativní myšlenky způsobit.

"Myslím si, že lidé kolem mě se toho mého problému obávali více než já, protože moje tělo bylo tím důvodem, proč jsem se řezala… Pamatuji si, že jsem brala pilulky na hubnutí a jediné, co pořádně způsobily, bylo to, že jsem se ve dvanácti letech kvůli nim počůrala do postele. Prostě šílené," přiznala autorka několika celosvětových hitů.

To, že se Billie po letech smířila se svojí postavou a už tolik neřeší názory fanoušků, kamarádů ani kritiků na sociálních sítích, demonstrovala snímky pro britské vydání časopisu Vogue. Zpěvačka totiž zahodila volné tepláky a mikiny a na fotografiích se objevila například v korzetu, sukni, podprsence a v dalších sexy kouscích oblečení, díky kterým konečně mohla ukázat vlastní ženskost a jemnost.

Za fotky sklidila od fanoušků obrovskou chválu, ale došlo i na kritiku. Některým lidem se zdálo, že se oddálila od svého skutečného já a působí zbytečně vulgárně.

"Najednou je z vás pokrytec, když chcete jít s kůží na trh, a jste levná, coura a d**ka… Pokud taková jsem, tak jsem hrdá. Já a všechny holky jsme d**ky a s**u na to, víte? Pojďme to otočit a ukázat své tělo a ukázat svou kůži," dodala.

Dámy by si taky podle ní měly pamatovat, že to, co je na sociálních sítích, není vždy realita. Mnohdy se jedná jen o pozlátko, které často způsobuje velké psychické i fyzické problémy. Ať už jde o celebritu, nebo obyčejnou dívku od vedle.