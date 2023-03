"Došlo mi, jak moc mi to pomáhá," říká princ Harry o užívání psychedelik

"Začal jsem je brát rekreačně, a pak jsem si uvědomil, jak moc mi to prospívá," svěřil se princ Harry se svými zkušenostmi s psychedelickými látkami terapeutovi během jejich víkendového sezení. Zdá se, že si člen britské královské rodiny nemohl vybrat povolanějšího člověka. Kanadsko-maďarský lékař Gabor Mathé je považován za odborníka na léčbu závislostí a práci s umírajícími, ale je také velkým propagátorem amazonské rostliny ayahuasca při léčbě duševních chorob.

"Řekl bych, že je to jedna ze stěžejních součástí mého života, která mě hodně změnila a pomohla mi vyrovnat se s traumaty a bolestmi z minulosti. Odemklo to hrozně moc věcí, které jsem potlačoval," pokračoval dále princ Harry, který popsal, jaké účinky na něj tyto látky mají.

"Jako by mi to vyleštilo čelní sklo, odstranilo to nánosy života. Odstranilo to všechny filtry a dovedlo mě to k jistému pocitu uvolnění, úlevy, pohodlí a lehkosti, kterého se mi nějaký čas nedostávalo," dodal mladší syn krále Karla III., který má zkušenosti i s jinými drogami. Ve své biografické knize Spare (Náhradník) například popsal, jak v mládí užíval kokain.

A přestože princ Harry a jeho žena Meghan jako jeden z hlavních důvodů, proč se vzdali svých pozic v britské královské rodině, uvedli touhu po soukromí, v poslední době se veřejnosti otvírají čím dál tím víc. Pro jejich kritiky bylo zatím poslední kapkou to, že se princ rozhodl online streamovat svoje sezení u terapeuta. Připojit se mohl kdokoliv, kdo zaplatil částku 33 dolarů (více než 700 korun). Zrzavý princ na tom přesto nevidí nic špatného. "Doufám, že proměním svou vlastní bolest v nějaký smysl, takže pokud sdílení mé zkušenosti přinese pozitivní změnu v něčím životě, nenapadá mě nic přínosnějšího než tohle," prohlásil rozhodně.