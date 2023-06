Dokážu ho mít stejně ráda? pochybuje při druhém těhotenství Monika Leová

Ke svým fanouškům na Instagramu je bývalá miss a moderátorka Monika Leová velmi upřímná. A proto se teď rozhodla s nimi podělit o to, co ji na druhém těhotenství, které teď právě prožívá, zaskočilo.

"Někdy si neužívám být těhotná," začala svou zpověď nelehkým přiznáním, které vzápětí zdůvodnila. "Protože mám výčitky, že Mie nemůžu dopřát kvalitně strávený čas, když mi není dobře nebo jsem unavená. Přijde mi, že mě těhotenství vůči ní omezuje, protože ji nemůžu tolik nosit a dělat s ní blbosti," říká maminka dvouleté holčičky.

"Mám strach to celé ubalancovat. Už jí nebudu dávat tolik pozornosti, až se mimi narodí," zamýšlí se dál. Nevynechá ani otázku, která trápí snad každou nastávající maminku druhého dítěte. "Budu mít další mimi ráda stejně jako to první? Přijme ho Mia dobře? Bude věkový rozdíl v pohodě? Někdy si přeju, ať už je mezi námi, a zároveň nechci, aby tu bylo, abych si mohla ještě užít stav nás tří," prozradila ve velmi otevřeném videu.

To však není to jediné, co ji trápí. Přiznává, že ji zaskočilo i to, jak rychle se její tělo mění v porovnání s tím, když čekala první dítě. A "jiný stav", kterým prochází, se prý odráží i na jejích mentálních schopnostech. "Když se bavím s lidmi, občas nejsem hlavou přítomná a nechce se mi přemýšlet," dodává.

Na konec si nechala ještě velmi zásadní otázku vzhledem k tomu, že s manželem Martinem Košínem tentokrát na svět přivítají chlapečka. "Budu to umět s pindíkem?" ptá se už s trochou nadsázky.