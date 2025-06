Do Kanady jen s plavkami nebo zmařený únos. Příběhy slavných českých emigrantů

Waldemar Matuška

Zpěvák Waldemar Matuška se v šedesátých letech těšil velké popularitě, a dokonce dvakrát získal cenu Zlatý slavík. I díky tomu byl jedním z těch, komu tehdejší komunistický režim umožnil cestovat na Západ.

"Pokud předtím ovšem udělá sto koncertů v Sovětském svazu…" zavzpomínala pro Blesk vdova Olga Matušková. Povolené cesty do Ameriky využil v roce 1986, kdy i se svou ženou Olgou emigrovali. Matušková tvrdí, že ani ona se synem netušili, že se do Československa už nevrátí. "Až na místě o tom rozhodl Walda, a když něco rozhodl, tak to tak bylo," prozradila před lety. Nakonec si druhý domov zařídili na Floridě, kde roku 2009 zemřel na zápal plic a následné selhání srdce.

