Milovaná Miriam z Ulice i hysterická matka ze Samotářů. Maciuchová by oslavila 76 let

Česká herečka a pedagožka by 29. listopadu oslavila 76 let. Vystudovala pražskou DAMU a od konce 60. let byla členkou Divadla za branou, od roku 1971 hrála v Divadle na Vinohradech. Ve filmu si poprvé zahrála v roce 1964. Účinkovala také v řadě českých seriálů, například Nemocnici na kraji města nebo Ulici. Byla držitelkou mnoha ocenění.