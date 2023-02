"Do angažmá už nechci. Měl bych pět tisíc na měsíc," říká herec Vojtěch Vodochodský

Patří k nejvýraznějším postavám mladé herecké generace. Jen loni si zahrál třeba v seriálech Pozadí událostí, Iveta a Král Šumavy nebo ve filmech Arvéd a Banger. Přitom ještě před pár lety byl Vojtěch Vodochodský přesvědčený, že jeho místo je spíš na jevišti. I když ani tam moc příležitostí neměl. "Na DAMU jsem byl jeden z mála absolventů, kteří neměli nabídku na angažmá. Měl jsem dvě hostovačky, které ale peněžně vůbec nedávaly smysl, takže jsem měl brigády a natáčení vůbec. Myslel jsem si, že budu jeden z těch herců, kteří prostě točit nebudou," přiznal devětadvacetiletý herec v pořadu Prostor X.

Vodochodský zároveň vysvětlil, proč už ho to netáhne do divadelního angažmá, jak tomu bylo ještě před třemi roky. "V souborovém divadle zkoušíte tři čtyři inscenace do roka, takže zkoušíte téměř nepřetržitě, pokud nemáte půl úvazek. Tím pádem všechny všední volné dny jsou zabrané. A do toho mají ještě tendenci v souborovém divadle nepouštět na natáčení. To znamená, že bych k tomu nemohl točit. Málokdy to projde, protože divadlo má mít prioritu," řekl herec. Být v angažmá tedy podle něj zabere spoustu času, peníze jsou malé a možnost vydělat si jinde je velmi omezená. "Jsem svobodný, neživím rodinu, ale kdybych teď byl v souborovém divadle, tak s penězi, co bych tam měl, bych si zaplatil nájem a zbylo by mi třeba 5000 Kč na měsíc," popisuje realitu Vojtěch Vodochodský.