Točí se nové díly o Ivetě Bartošové. Dojde na Gotta, Svobodu i podivný únos zpěvačky

Druhá řada minisérie Iveta, která mapuje život a kariéru tragicky zesnulé zpěvačky Ivety Bartošové, se vrací do 90. let – do období, kdy tvořila pár s hudebním a podnikatelským magnátem Ladislavem Štaidlem, kdy se dočkala vytouženého potomka a po mateřské pauze se vrátila na vrchol.