Denisa Nesvačilová tvrdí, že u natáčení milostných scén se často hranice překračují

Pro herečku Denisu Nesvačilovou nejsou lechtivé polohy žádné tabu, koneckonců loni nafotila i provokativní fotografie pro pánský magazín. Teď přiznala, že s nabídkou od Playboye trochu bojovala.

"Váhala jsem. Dokonce jsem si myslela, že je to nějaká sranda, přišlo mi to dost nepravděpodobné," vzpomínala pro eXtra. "Vyžádala jsem si schůzku, ať mi to řeknou do očí. V tu chvíli jsem pochopila, že je to obrovská čest, a na začátku jsme si řekli vzájemně, co od toho čekáme. Překvapilo mě, že tým Playboye měl dopředu stanovené mantinely, kam mě pustí a co ode mě rozhodně nebudou chtít."

Ne vždy se ovšem setkala s takovým respektem. Zejména jako herečka u natáčení milostných scén často zažívala, že herečtí partneři bez problémů zašli i za předem stanovenou hranici. Focení pro magazín bylo podle ní mnohem profesionálnější: "Bylo to o dost lepší než točit milostné scény, kde se často nastaví mantinely, a pak se nedodržují."

Právě zkušenosti z hereckého světa ji vedly k ostražitosti. "To je samozřejmě hrozné. Myslím si, že je dobré si ty mantinely nastavit a pak je dodržovat v rámci úcty k tomu umělci i v rámci té nálady. Nikdo z nás nechceme pracovat v prostředí, kde je někdo naštvaný, že je něco jinak, než mělo být," uvedla a dodala, že takové případy nebyly u natáčení ojedinělé.

"Stalo se mi to mnohokrát, proto jsem byla i skeptická v rámci toho focení pro Playboy. Víc bych to nerozváděla, něco z toho je i dávno," dodala s tím, že už to v sobě tak neřeší. "S těmi lidmi jsme si to povětšinou vyříkali. Pravda je taková, že já jsem se v tom hodně mladém věku bála reagovat tak, jak bych reagovala dnes. Dnes si dovolím víc za sebou stát," uvedla sebevědomě.