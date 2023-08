Denisa Nesvačilová bojuje s kožními problémy. Může za ně stres

"V době, kdy bojujeme proti body shamingu, tak je to adekvátní. Mně pomohli nějací lidé, kteří o tom promluvili, že tím trpí, tak já mohu také třeba někomu pomoci. Nejde přeci o život," rozpovídala se herečka Denisa Nesvačilová pro Super.cz. Za poslední měsíce procházela těžkým obdobím zejména kvůli ostře sledovanému milostnému trojúhelníku s Petrem Kolečkem a Anetou Vignerovou.

Na atopický ekzém trpí herečka už od dětství a se svými problémy se podělila se svými sledujícími už dříve. "Ve finále můžete být krásní i s tím," tvrdí s úsměvem. Přiznává, že stresující období jejímu zdraví moc nepřidalo, jelikož se jedná o psychosomatické onemocnění, kde duševní stav úzce souvisí s tím fyzickým.

Sama herečka vzpomínala, že od ekzému měla klid už několik let, naposledy s ním bojovala intenzivněji ve svých devatenácti, dnes jí je dvaatřicet. S řešením těchto potíží jí prý pomáhá pravidelná akupunktura, ale i komplexní kombinace dalších ošetření. Díky tomu se jí povedlo příznaky značně zmírnit.

Padla i otázka ohledně toho, jestli je připravená znovu randit. "Asi kdyby ten muž za to hodně stál, tak bych šla. A třeba už jsem taky na rande byla, a to nevíte a já vám to neřeknu. Kdyby za to stál, tak asi jo, ale nijak na to nespěchám," odpověděla tajemně.